Chocolatier maakt kinderdroom van Jason waar 25 mei 2018

Jaarlijks organiseert de dienst Welzijn van de stad Brugge een project. Dit jaar werd het project 'Dromenvanger' uitgevoerd, waarbij diverse scholen aangeschreven werden om hun leerlingen tussen 6 en 12 jaar te bevragen naar hun hartewens. Jason, die in een rolstoel zit, had de wens uitgesproken samen met zijn klasgenoten eens te kunnen koken met een echte sterrenchef. Dominique Persoone ging maar al te graag in op de uitnodiging en bezorgde de klas van het Sint-Leo Hemelsdaele een prachtige dag.





(PROOT)