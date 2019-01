Chileense inbrekers sturen kat naar rechtbank BBO

14 januari 2019

14u04 0 Brugge Drie Chilenen lieten maandagmorgen verstek gaan in de Brugse rechtbank toen ze terecht moesten staan voor een inbraak in Sint-Michiels in Brugge. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van twee jaar en een geldboete voor de drie.

Op 4 april 2017 werden vier Chilenen, onder wie een minderjarige, op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Sint-Michiels. Ze hadden elektronica en een doos met juwelen gestolen. De politie kon hen op hun vluchtweg in de boeien slaan. De auto waarmee ze zich verplaatsten, stond bovendien geseind als gestolen.

Drie van de vier inbrekers werden in voorhechtenis geplaatst maar kwamen na enkele maanden voorwaardelijk vrij. Ze werden later wel doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar kwamen niet opdagen tijdens hun proces. Het is mogelijk dat ze niet eens op de hoogte zijn. Het openbaar ministerie vervolgt hen voor diefstal met braak, vereniging in een criminele bende en heling. Vonnis op 25 februari.