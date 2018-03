Chemisch lek op trein 23 maart 2018

In de haven langs de Baron de Maerelaan is gisterenochtend even na 9 uur een chemisch lek ontstaan in een ketel op een goederentrein. Het ging om een lek van titaantetrachloride, een kleurloze vloeistof die wel zeer giftig is. Evacuaties waren niet nodig omdat er amper mensen in de omgeving wonen. Het verkeer mocht ook gewoon bliven rijden omdat de trein op een afgelegen plaats stond. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie nauwkeurig op te volgen. Kort na de middag was alle gevaar geweken.





