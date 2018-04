Chauffeur gewond na aanrijding met vrachtwagen 11 april 2018

02u42 0

Het kruispunt van de Pathoekeweg en de Kolvestraat in Brugge was gisterenochtend deels versperd na een zwaar ongeval tussen een bestelwagen en vrachtwagen. Omstreeks 6.30 uur verleende de bestuurder van de bestelwagen, die uit de Kolvestraat kwam, geen voorrang toen hij linksaf wou slaan richting Pathoekeweg. Een trucker, die op de Pathoekeweg reed en voorrang had, kon een aanrijding niet meer voorkomen. De klap was hevig en de bestelwagen raakte zwaar beschadigd.





De brandweer van Brugge moest ter plaatse komen om de chauffeur uit zijn voertuig te halen. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse en voorzag een tijdelijke omleiding in afwachting van de opruim- en takelwerken.





De vrachtwagen raakte amper beschadigd. De bestelwagen is waarschijnlijk rijp voor de schroothoop. (MMB)