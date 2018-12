Charlie’s Devils winnen tafelvoetbalkampioenschap Bart Huysentruyt

03 december 2018

In jeugdhuis De Comma in Brugge hebben de Charlie’s Devils zich gekroond tot Brugs kampioen tafelvoetbal. De Charlie’s Devils zijn Stijn Hacke en Bram Smet. Zij waren de beste bij de recreanten. De tweede plek is voor KSK De Plongueurs en brons ging naar Vreemde Vogels.