Charles en Maria zijn zestig jaar samen 26 juli 2018

Charles Vanhulle en Maria Vanoeteren hebben in zaal De Lamme Goedzak in Damme hun diamanten jubileum gevierd. Het koppel stapte op 17 juli 1958 in het huwelijksbootje.





Charles is afkomstig uit Sijsele en werkte als arbeider in wasserij Katrina in Assebroek en later als wever bij 't Katoentje in Brugge en Gent. Zijn echtgenote Maria komt uit Zarren bij Kortemark en is een toegewijde huisvrouw. Ze leerden elkaar kennen in de wasserij. De huwelijksreis ging naar ... Zarren. Naast de zorg voor de kinderen, waren Maria en Charles ook baasjes van verschillende hondjes, die allemaal de naam Prutske kregen.





(BHT)