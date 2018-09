Chaos op 't Zand bij start schooljaar NIEUWE VERKEERSSITUATIE ZORGT VOOR VERWARRING MATHIAS MARIËN

04 september 2018

02u30 0 Brugge De Brugse politie zal de komende tijd dagelijks blijven controleren op 't Zand. Tijdens de eerste schooldag bleek dat geen overbodige luxe. Tal van bestuurders reden verloren tussen de verkeersborden. Ook voor fietsers is het wennen. "Alles komt goed, op termijn. Voorlopig schrijven we geen boetes uit", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Het grote volksfeest van zaterdagavond maakte gisterochtend plaats voor de échte vuurdoop. Het vernieuwde Zand werd voor het eerst geconfronteerd met een drukke schooldag. Incidenten bleven uit, maar al vanaf minuut één bleek de nieuwe verkeerssituatie voor veel chaos te zorgen. Zo reden sommige fietsers vanuit alle richtingen de rijbaan op tussen het verkeer, sloegen enkele autobestuurders verboden richtingen in of reden dwars over het plein. De politie had de handen vol met het bijsturen van het verkeer. Op een bepaald moment leek niemand nog écht te weten waar te rijden. De overvloed aan verkeersborden en onaangepaste gps-toestellen speelden daarbij een grote rol. Ook voor fietsers was het aanpassen. Sinds de heropening mogen ze namelijk over het volledige plein rijden.





Hauwerstraat

Eén van de grote pijnpunten de voorbije weken was het verkeer uit de Hauwerstraat (aan het beursplein, red.) dat de verbodsborden negeerde en toch rechtdoor richting 't Zand reed. Enkel taxi's en bussen mochten er volgens de verkeersborden passeren.





Om die toestroom definitief een halt toe te roepen, werden aan het einde van de straat paaltjes geplaatst. Groot nadeel: ook het bus- en taxiverkeer kan daardoor niet meer passeren én er staan nu overbodige verkeersborden. Volgens de politie zullen de paaltjes enkel nog weggenomen worden voor voertuigen met een vergunning. Al lijkt nog niet iedereen de nieuwe situatie te snappen.





"Het is chaos op dit moment", zegt een buurtbewoner, die de verkeersellende dagelijks vanop de eerste rij ziet. De schoolgaande jeugd raakte gisterenochtend - gelukkig - zonder problemen op haar bestemming. De komende dagen zullen die patrouilles opnieuw aanwezig zijn. "Op die manier kunnen we bijsturen. Boetes schrijven we voorlopig niet uit", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Aanpassen

Volgens de burgemeester komen de problemen niet geheel onverwacht.





"Bij iedere nieuwe verkeerssituatie is het aanpassen. Het plein wordt ook nu pas écht in gebruik genomen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de situatie zich binnen enkele weken volledig zal normaliseren. De mensen moeten zich nog aanpassen en hun nieuwe weg vinden", aldus Landuyt. Ook aan de vele verkeersborden zal nog een mouw gepast worden. "Op sommige plaatsen staat de verkeerssituatie nu dubbel aangegeven om mensen zeker attent te maken. Op korte termijn zullen er heel wat borden verdwijnen. Eigenlijk is het simpel: wie de verkeersregels respecteert, zal geen problemen ondervinden."