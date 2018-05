Chanel (23) beste jonge pleiter 04 mei 2018

Chanel Ribas Colomar (23) heeft de jaarlijkse pleitwedstrijd aan de Brugse balie gewonnen. De advocaat-stagiair bij het kantoor Missault-Van Volcem toonde zich een jonge, krachtige pleiter. "Ik sta wel stevig in mijn schoenen", zegt ze. "Of dat met mijn roots te maken heeft, weet ik niet. Maar ik hou wel van dit beroep. Ik ben vorig jaar afgestudeerd in de Rechten aan de Universiteit van Gent." Chanel is een geboren Brugse, maar dankt haar exotische naam aan haar opa, die een Catalaan is. Ze heeft voorlopig nog geen specialiteit als advocate. "Ik ben nog jong en ik krijg de kans om ervaring op te doen in alle domeinen. Ik hou me veel bezig met burgerlijk en handelsrecht, maar ook strafrecht behoort tot mijn interesses." Haar mentor is Mercedes Van Volcem, de Brugse advocate die ook Vlaams parlementslid is voor Open Vld. Zij kon Chanel overtuigen om ook haar eerste stapjes in de politiek te zetten. Chanel Ribas Colomar staat in oktober op plaats 12 bij Open Vld Plus. (BHT)





