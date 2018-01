Champagne voor 300 jaar Academie 02u39 0 Foto Alain Franssen Joost Goethals, Pablo Annys en Jo Decoster willen graag de kurken laten knallen.

De Brugse Academie, die dit jaar 300 jaar actief is, pakt uit met een feestelijk drankje. Enkele collega's van de Kunsthumaniora gingen eerder dit schooljaar op prospectie in de Champagnestreek.





Ze kwamen met een voorstel terug naar Brugge: 300 flessen exclusieve Champagne voor 300 jaar Academie, met daarop een eigen etiket en muselet. De school ging in zee met Champagnehuis Autréau-Lasnot. Schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) kreeg de eerste fles van directeurs Joost Goethals en Jo Decoster. Na de expo in de Hallen staan er voor het lopende Academiejaar nog tal van alumni-tentoonstellingen op stapel. In april presenteert de Woordkunst Drama-afdeling een heus theaterfestival. Champagne bestellen, kan via de school. (BHT)