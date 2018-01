Cerclejeugd reinigt zitjes Breydelstadion 23 januari 2018

02u40 0

Enkele jeugdspelers van Cercle hebben, samen met hun papa's, de groene zitjes in het Jan Breydelstadion opnieuw proper gemaakt. Met groen poeder werden tientallen zitjes na de topper tegen Lierse beklad. Er waren ook enkele stoeltjes kapot. Stadsrivaal Club zag het met lede ogen aan. Maar volgens de Cerclefans is er niet zoveel aan de hand. "Het groene poeder was een sfeeractie van enkele supporters. Het valt natuurlijk te betreuren dat er zitjes zijn gesneuveld, maar het gaat om exemplaren die al langer los zaten." Het commentaar dat op sociale media werd geplaatst, waarin werd gesuggereerd dat Cerclefans het stadion van Club kapot wilden, wordt wel fel afgekeurd. (BHT)