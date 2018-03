Cercle verliest, maar het kán nog: "Nu steun nodig van 12.000 man" 05 maart 2018

02u29 0 Brugge Teleurstelling in het Cercle-fandorp aan het Jan Breydelstadion gisteren: groen-zwart verloor de heenmatch van de titelfinale in 1B tegen Beerschot-Wilrijk met 1-0.

In de regen bekeek een paar honderd fans de match op groot scherm aan café Olympos, naast het stadion. Gewapend met sjaals en mutsen kwam er nu en dan wel een 'Komaan, Cercle' uit een supportersmond, maar de aanmoedigingen leverden geen beter resultaat op. "Het is nochtans nu of nooit voor Cercle", zegt Michiel Van Goethem, die zijn zoontje Thomas (10) in groen en zwart had getooid. "Het zou zo mooi zijn om volgend seizoen weer alle grote ploegen in de hoogste klasse te kunnen ontvangen. En dan vooral buur Club, want we hopen stellig op een nieuwe stadsderby. Daarin kunnen we dan tonen dat wij de echte ploeg van 't stad zijn." Zo denkt ook Senne Weymeis (9) erover. Hij mag dan nog jong zijn, de aanmoedigingen richting groot scherm kwamen geregeld van hem. "Cercle is een van de beste ploegen van 1B. Ze zouden het verdienen om kampioen te spelen en terug naar de eerste klasse te gaan. De spelers moeten hun best doen en winnen." Papa Geert hoopt op een zinderende terugmatch. "We zullen iedere supporter nodig hebben", weet hij. "Ik hoop dat er zaterdag 12.000 man komt kijken. Iedereen voelt dat we met deze ploeg kunnen vooruit gaan, maar dan moet het nu gebeuren." (BHT)





