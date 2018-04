Cercle-spelers met bootje richting stadhuis 21 april 2018

Brugge kleurt vandaag groen-zwart, want de titel van Cercle Brugge in 1B wordt gevierd in de binnenstad. Cercle is al een tijdje kampioen en was nog een volksfeest in de binnenstad beloofd. Dat gebeurde ook met de titel van Club twee jaar geleden. Op de Markt is iedere supporter vanaf 16 uur welkom. DJ Sir Jacobs opent het feestje, gevolgd door Edje Ska en Benny Scott. Die laatste brengt zijn versie van de klassieker 'Men Cercle In Ons Herte'. De spelers maken een boottocht op de reien langs de Dijver vanaf 17.30 uur en worden daarna op het stadhuis ontvangen. Dan gaat het voor hen richting podium op de Markt. Studio Brussel-deejay Eva De Roos en DJ Skyve zorgen daarna tot 22 uur voor muziek. De Wollestraat is op zaterdag deels verkeersvrij in kader van de autoluwe winkelstraten. De bussen van de Lijn volgen een aangepast traject. Wie met de fiets komt, kan zijn tweewieler kwijt in een van de extra fietsstallingen op de Burg onder de bomen. Mogelijk krijgt Brugge binnen een paar weken nog een titelfeest te verwerken. Club staat immers nog altijd op kop in de hoogste afdeling. (BHT)