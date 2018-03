Cercle loopt storm voor titelmatch POLITIE ZET EXTRA MANSCHAPPEN IN VOOR BEERSCHOT-WILRIJK SIEBE DE VOOGT EN BART HUYSENTRUYT

08 maart 2018

02u47 0 Brugge De match van de waarheid van Cercle Brugge tegen Beerschot-Wilrijk zorgt zaterdagavond voor een recordopkomst in het Jan Breydelstadion. Nu al zijn 10.000 tickets de deur uit. Supporters zullen de spelersbus een warm onthaal geven en aan het stadion wordt een fandorp opgezet. De Brugse politie beschouwt de wedstrijd als een risicomatch en zet extra manschappen in.

Het wordt zaterdagavond alles of niets voor Cercle Brugge. Na drie seizoenen afwezigheid kan 'de vereniging' opnieuw haar plaatsje opeisen in eerste klasse A. De Cercle-supporters willen de match van de waarheid tegen Beerschot-Wilrijk niet missen en lopen dan ook storm voor de tickets. Nu al zijn er 10.000 verkocht.





Nooit eerder zaten er dit seizoen zoveel toeschouwers op de banken tijdens een thuiswedstrijd. "Aan de wachtrijen te zien leeft het enorm bij de fans", zegt Louis-Philippe Depondt van Cercle. "Het enthousiasme is enorm." Aan de supporters zal het zaterdag alvast niet gelegen hebben. Zij beloven de spelers een warm welkom te geven. Een aantal fans en buurtbewoners van de Olympialaan gaan vanaf 18.15 uur de straat richting Jan Breydelstadion in groen en zwart kleuren. Er worden sjaals, vlaggen en ballonnen opgehangen. De spelersbus van Cercle zal langs de Olympialaan richting stadion rijden en opgewacht worden door een groen-zwart legioen.





Vuurwerkfonteinen

Eenmaal toegekomen aan Jan Breydel wacht de spelersbus nog een warm onthaal in een fandorp, dat vanaf 18.30 uur de deuren opent. Een dj zal in aanloop naar de aftrap voor opzwepende muziek zorgen. En ook op het veld wordt er alles aan gedaan om de titelmatch onvergetelijk te maken. Zo zullen er vuurwerkfonteinen worden neergezet die zullen knetteren voor aanvang van de wedstrijd. In vak 213 zullen de fans een grote tifo ontrollen. Welke festiviteiten er bij een eventuele titel gepland staan, is nog niet duidelijk. Intussen zijn de 1.400 beschikbare tickets voor Beerschot-Wilrijk ook allemaal de deur uit. Omwille van hun grote aanhang, is het niet ondenkbaar dat vele Antwerpse fans naar Brugge zullen afzakken en zelfs een ticket zullen proberen te bemachtigen voor plaatsen tussen de Cercle-supporters. "Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen", zegt Marc Van Maele, CEO van Cercle. "Bij de verkoop aan ons secretariaat wordt steevast een identiteitskaart gevraagd. Indien er twijfel is, wordt er gepolst naar de kennis van de koper over Cercle.





Risicomatch

We hebben dat nog maar twee keer moeten doen. Zulke mensen vallen snel door de mand." De Brugse politie beschouwt de wedstrijd van zaterdag als een risicomatch en zet extra manschappen in. "Te vergelijken met een stevige wedstrijd van Club Brugge", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.





"De burgemeester kondigde klassiek ook een verbod af in een straal van vijf kilometer rond het stadion om dranken in glas te serveren. Vanzelfsprekend zullen we rekening houden met Antwerpse supporters die met slechte bedoelingen naar Brugge afzakken. Al zitten er onder de geruchten ook veel indianenverhalen."