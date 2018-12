Cercle kleurt voor een keer...roze Bart Huysentruyt

26 december 2018

16u23 0 Brugge Een roze vrouwelijke spionkop in de Oosttribune, en een roze kerstmarkt: Cercle kleurde woensdag, tijdens de thuismatch tegen KAS Eupen, niet alleen groenzwart. Samen met sponsor Liantis vroegen de elftallen zo meer aandacht voor de strijd tegen borstkanker.

Eén vrouw op acht krijgt ooit borstkanker. Dat zijn er jaarlijks 10.750 in ons land. Niet alleen de supporters kleurden een beetje roze, ook de beide elftallen kwamen op in Think-Pink-truitjes. Think-Pink is de organisatie die zich inzet voor vrouwen met borstkanker.

Cercle-sponsor dienstengroep Liantis wil haar steentje bijdragen op maatschappelijk vlak. De organisatie sloot eerder een samenwerking met Think-Pink. Bovendien zijn ook de medewerkers betrokken. In het kader van de Warmste Week zamelden ze via uiteenlopende acties geld in. Voor de aftrap overhandigt gedelegeerd bestuurder Philip Van Eeckhoute het ingezamelde bedrag aan Think-Pink.

“Onze medewerkers hebben tal van activiteiten georganiseerd om dit doel te steunen”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Van Eeckhoute van Liantis. “Er was een koekjesverkoop, een sponsortocht en enkele leuke feestjes.” En ook Cercle vindt het belangrijk om de schouders te zetten onder het project. “We zijn een familievereniging en geloven in het vele goede werk dat Think-Pink dagelijks verzet.”