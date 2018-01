Cercle keurt vandalisme eigen fans af 22 januari 2018

02u30 0 Brugge "Wij zijn een familievereniging. Dit soort gedrag past daar niet bij." Dat zegt Cercle Brugge, nadat enkele supporters na de thuismatch van vrijdagavond tegen Lierse zitjes in het Jan Breydelstadion hebben beklad.

"Wij hebben Club zijn stadion kapot gemaakt (sic), wel bedankt voor het mooie gras". Deze tekst verscheen op Facebook bij een foto waarop de bekladde tribune, met kapot zitje, te zien is.





Die laatste opmerking is een verwijzing naar de recente perikelen rond de aanleg van een nieuwe grasmat op het Jan Breydelstadion. Het grasveld was een paar weken geleden na een drukke competitieaanvang herschapen tot een akker, maar Cercle weigerde mee te betalen voor de aanleg van een nieuwe mat. Club hoestte dus de 100.000 euro zelf op. "Maar we gebruiken het veld ongeveer evenveel. Eigenlijk zou het maar logisch zijn dat Cercle hier ook zijn verantwoordelijkheid neemt", klonk het vanuit blauw-zwarte hoek. Ook nu konden ze bij Club allerminst lachen met het vandalisme, want er werden ook enkele zitjes vernield en op het veld gegooid. Officieel reageerden ze niet bij blauw-zwart, maar in de catacomben viel te horen dat Cercle de schade moet vergoeden. Ook bij Cercle werd afgelopen weekend niet officieel gereageerd. "Maar we keuren zo'n actie uiteraard heel hard af, want we zijn een familievereniging. Dit gedrag past daar niet bij", klinkt het. Op sociale media reageerden andere Cercle-fans ook afkeurend: "Dit zijn geen supporters" of "We staan nu eerste, iedereen zou tevreden moeten zijn", klonk het. De zitjes worden nog deze week hersteld en gereinigd. Hoeveel de schade bedraagt, is niet geweten. (BHT)