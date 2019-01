Cercle-doelman officieel genezen verklaard van leukemie: “Dankbaar voor alle steun” Mathias Mariën

21 januari 2019

14u52 0 Brugge Fantastisch nieuws voor Miguel Van Damme (25): de doelman van Cercle Brugge is vandaag officieel genezen verklaard van leukemie. “Ik kan niet omschrijven hoe gelukkig ik ben”, zegt Van Damme.

De keeper uit Zerkegem was bezig met het timmeren aan een mooie voetbalcarrière, toen in maart 2016 de hemel op zijn hoofd terecht kwam. De dokters stelden leukemie vast bij een controle in het ziekenhuis. Er volgden donkere maanden met een zware chemokuur en mogelijk het einde van zijn carrière. Maar hij vocht terug, met de steun van zijn echtgenote Kyana. Vandaag - ruim 2,5 jaar later - kreeg Miguel Van Damme fantastisch nieuws te horen. “Ik kan eindelijk vertellen dat ik het gevecht definitief heb gewonnen”, zegt Van Damme trots. De sympathieke keeper is uiteraard opgelucht. “Het is onmogelijk te beschrijven hoe gelukkig en dankbaar ik op dit moment ben. Ik wil iedereen bedanken voor de steun de voorbije tijd.” Op zijn Instagramaccount deelde hij een fotomontage om het goede nieuws te vieren. In deze krant liet hij in het verleden al verstaan dat hij veel te danken heeft aan zijn echtgenote. “Tijdens mijn ziekte en revalidatie stond ze steeds aan mijn zijde. Kyana kwam elke dag na het werk langs in het ziekenhuis. Ik besefte dat zij de vrouw is met wie ik mijn leven voor altijd wil delen. De vermeende slechte tijden hebben we al achter de rug”, klonk het stralend.

Tweede doelman

Zijn werkgever Cercle Brugge reageerde ondertussen ook op het nieuws. “Fantastisch”, klinkt het kort maar duidelijk. Ondertussen is Van Damme al geruime tijd opnieuw aan het voetballen. Op dit moment moet hij zijn plaats tussen de palen in het eerste elftal wel afstaan aan de Fransman Paul Nardi. Het heuglijke nieuws zal hem ongetwijfeld een extra boost geven richting toekomst.