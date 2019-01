Cercle Brugge rouwt na overlijden ‘Loontje’ (89), de chouchou van alle supporters Mathias Mariën

13 januari 2019

19u11 0 Brugge Voor de tweede keer in korte tijd is Cercle Brugge getroffen door het overlijden van een bekend gezicht. Leona De Byser (89), zeg maar ‘Loontje’, was bij alle supporters bekend. Assistent fysiek trainer Kenny Lalande overleed eind vorig jaar al onverwacht.

Leona De Byser, alombekend bij alle supporters als ‘Loontje’, overleed 9 januari op 89-jarige leeftijd. ‘Loontje’ maakte 19 jaar deel uit van het bestuur van de supportersfederatie. “Haar bekendheid verwierf ze voornamelijk als busverantwoordelijke voor de supportersbus op verplaatsing. Ondanks haar gevorderde leeftijd was ze erg geliefd bij de jongere fans op de bus. Ze wist er op haar manier de tucht in te houden, maar ook de nodige ambiance te brengen. Met het heengaan van Loontje is alweer een stukje Cercle geschiedenis geworden”, klinkt het bij de vereniging. “Cercle Brugge wil dan ook haar blijken van diep medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Leona.” De uitvaartplechtigheid van ‘Loontje’ vindt dinsdag plaats in intieme kring.