Celstraf voor stelen van handtassen aan ontbijttafels 23 november 2018

Drie Peruvianen en een Cubaan hebben celstraffen tot drie jaar gekregen omdat ze in tien hotels handtassen stalen van toeristen die er aan de ontbijttafel zaten.





De bende sloeg toe onder meer in hotel Leonardo in Brugge, de NH in Brugge en hotel Ibis in Gent en Mechelen. Telkens reden ze 's ochtends vroeg de parking op. Twee van hen gingen binnen, een derde bleef wachten in de auto. Zo snel ze konden graaiden ze handtassen mee . Op een bepaald moment waren de handtasdiefstallen in de Brugse hotels zelfs een ware plaag. De precieze omvang van de buit moet trouwens nog worden berekend. De Cubaan Jose G. wordt gezien als het kopstuk en kreeg drie jaar cel. Hij moet ook 2.400 euro boete betalen en speelt zijn Renault Laguna kwijt. De drie Peruvianen kregen tussen één en twee jaar cel. (JHM)