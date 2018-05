Celstraf voor slaan Senegalese vrouw op bus 15 mei 2018

Twee Brugse vrouwen hebben drie maanden cel gekregen omdat ze vorig jaar een Senegalese vrouw klappen gaven op de bus. T.B. (36) en S.V. (33) waren op 23 oktober op terugweg van de gevangenis toen ze het in de Generaal Lemanlaan aan de stok kregen met het slachtoffer. "B. lag met haar voeten op de zetel", sprak de procureur. "Het slachtoffer vroeg of ze op die plaats mocht zitten. De beklaagde slingerde haar racistische verwensingen naar het hoofd." Volgens het slachtoffer riep T.B. 'zwarte aap, ga terug naar Afrika', maar volgens de rechter is het niet bewezen dat de vrouwen handelden met racistisch motief. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij. (SDVO)