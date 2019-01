Celstraf en stadionverbod voor betrokkenheid bij rellen na wedstrijden Club Brugge Mathias Mariën

02 januari 2019

17u03 0 Brugge Een 44-jarige man uit Roeselare is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij rellen op wedstrijden van Club Brugge. Wouter V. kreeg ook 800 euro boete en twee jaar stadionverbod opgelegd.

Op 22 oktober 2017 braken na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp zware rellen uit.Hooligans gingen daarbij in de clinch met de politie en gooiden allerlei projectielen. Bij de arrestatie van twee verdachten kwam een commissaris van de Brugse politie op de grond terecht. G.A. (26) uit Gistel ontkende met klem dat hij iets met de rellen te maken had. Zijn advocaat Joris Van Maele legde uit dat de man die bewuste dag als vrijwilliger gewerkt had in een bar in het stadion. Op weg naar huis kwam de beklaagde daardoor toevallig tussen de amokmakers terecht. A. werd uiteindelijk ook vrijgesproken door de rechter. Wouter V. kreeg al vaker stadionverboden opgelegd en gaf zijn aandeel in de feiten toe. De beklaagde werd ook veroordeeld voor een kopstoot aan een supporter van het Turkse Basaksehir, tijdens een wedstrijd in de voorronde van de Champions League op 26 juli 2017. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 750 euro betalen.