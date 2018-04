CD&V strikt ex-journaliste Brigitte Balfoort 19 april 2018

De Brugse ex-journaliste, royaltywatcher en etiquettespecialiste Brigitte Balfoort (56) staat in oktober op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Balfoort begon haar carrière begin jaren negentig bij VRT-radio en werkte later nog voor Focus TV.





Niet lang daarna maakte ze de overstap naar VTM, waar ze onder meer voor het magazine Royalty werkte. Vader en acteur Piet Balfoort schonk haar de passie voor het podium. Nonkel Maurits Balfoort stond aan de wieg van tv-series als 'Wij, Heren van Zichem' en 'De Vorstinnen van Brugge'. Tegenwoordig maakt ze deel uit van het docententeam van de School for Butlers & Hospitality van Vincent Vermeulen in Hertsberge.





"Ik vind het belangrijk om iets voor mensen te kunnen betekenen", zegt ze. "Vooral op vlak van cultuur is er in Brugge nog werk. Ook de leefbaarheid in de binnenstad is voor mij belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat de stad niet vervaagt in inspiratieloze souvenirwinkels." (BHT)