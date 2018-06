CD&V stelt jongeren kieslijst voor 04 juni 2018

Samen met schepen van jeugd Franky Demon en jongerenvoorzitter Niels Vermeulen stelde lijsttrekker Dirk De fauw afgelopen weekend de 10 Brugse jongeren - vijf mannen en vijf vrouwen - voor die op de CD&V-lijst komen. "We voelen ons meer dan gesterkt dat er 10 Brugse jongeren uit diverse deelgemeenten zich engageren voor Brugge en onze inwoners", zegt De fauw. " Ze houden ons jong en scherp van geest en bouwen mee aan een Brugge waar iedereen thuis is." Jongerenvoorzitter Niels Vermeulen beaamt dat. "Jongeren voelen zich aangesproken door het positieve verhaal van CD&V waarbij samenwerking centraal staat, met als ene doel: Brugge aantrekkelijk maken voor jonge mensen die in onze stad willen opgroeien, studeren of hun droomjob realiseren. Dat betekent groene speelruimte voor de kleinsten, fuiven voor jongeren, degelijk onderwijs voor onze studenten, betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, ondersteuning voor jonge ondernemers en een uitdagend bedrijfsleven waar iedereen kansen krijgt."





(MMB)