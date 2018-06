CD&V-kandidaten willen Brugse vlag zien wapperen 28 juni 2018

02u48 0

Niet alleen de Belgische, maar ook de Brugse vlag mag in de toekomst wat vaker bovengehaald worden. Dat vinden ze althans bij CD&V, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De 47 kandidaten van de partij gaven gisteravond het goeie voorbeeld. "We zijn fier op Brugge en dat willen we tonen", zegt lijsttrekker Dirk De fauw. "Als de Belgen op het WK spelen, tooien we ons ook in de driekleur en halen we de vlaggen boven. Welnu, Bruggelingen zijn van oudsher fier op hun stad en mogen dat wat vaker tonen. Daarom hebben we met de partij een hele voorraad Brugse vlaggen laten drukken in groot formaat. Die kunnen Bruggelingen aankopen tegen de inkoopprijs van 12 euro, verzending inbegrepen. Als partij verdienen we daar uiteraard geen cent aan."





Heilig Bloedprocessie

Volgens De fauw kunnen de Bruggelingen de vlaggen bovenhalen bij opmerkelijke gebeurtenissen in hun stad, zoals de Heilig Bloedprocessie. Een vlag bestellen kan op info@thuisinbrugge.be. Tegelijk stelde de partij haar voltallige lijst voor. Zoals bekend hoort huidig schepen Boudewijn Laloo daar niet meer bij. In de top-6 is voormalig radiopresentator Nico Blontrock de meest opvallende naam. Hij is één van de 36 nieuwe gezichten. Voorts krijgen ook jonge raadsleden Pieter Marechal en Alexander De Vos een vooraanstaande plaats op de lijst. CD&V wil de ontgoocheling van 2012 doorspoelen met een klinkende overwinning. Zes jaar geleden moest De fauw de duimen leggen voor de sp.a van Renaat Landuyt. CD&V bestuurde de afgelopen jaren wel mee. (BHT)