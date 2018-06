CD&V'ers willen getijdenbad aan strand 08 juni 2018

Schepen Franky Demon en raadslid Pieter Marechal (CD&V) willen een getijdenbad in Zeebrugge. Dat is een zwembad dat bij hoogwater volloopt en door een muur bij laagwater gewoon vol blijft. "Van zodra er weer hoogwater is, wordt het water ververst", zeggen de politici. De afstand tussen het strand en de zee is groot in Zeebrugge en dus dringen maatregelen zich op.





"In heel wat badplaatsen in het buitenland, waaronder het Engelse Plymouth en Franse Saint-Malo, zijn er al getijdenbaden. Ze tonen het succes aan", aldus schepen Franky Demon en raadslid Pieter Marechal.





Na de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens de volgende legislatuur, willen de CD&V'ers hun voorstel op de agenda met nieuwe realisaties voor Brugge plaatsen. (BHT)