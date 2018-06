CD&V'ers beloven steun aan MUG-helikopter 18 juni 2018

02u26 0

De CD&V-lijsttrekkers van de 64 West-Vlaamse gemeenten hebben beloofd dat ze in de volgende legislatuur geld zullen vrijmaken voor de werking van de MUG-helikopter.





"Om de MUG-helikopter te kunnen blijven inzetten, hebben we zeshonderdduizend euro nodig", legt Dirk De fauw, voorzitter van ziekenhuis AZ Sint-Jan, uit. "Eigenlijk is het de plicht van de federale overheid om met dat geld over de brug te komen, maar dat gebeurt niet. Omdat wij met CD&V het voortbestaan van de MUG-helikopter willen verzekeren, nemen we nu zelf het initiatief."





De lijsttrekkers van CD&V beloven volgende legislatuur elk jaar 0,13 euro per inwoner vrij te maken om de werking van de MUG-heli te bekostigen. "In de gemeenten waar CD&V in de oppositie belandt, zullen onze fracties de hele legislatuur blijven hameren op het belang van de helikopter. Mocht elk gemeentebestuur die inspanning leveren, komen we op driehonderdduizend euro, als we er ook de bijdrage van 110.000 euro uit de provincie bijtellen. Daarmee kunnen we minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), onder druk zetten om de andere driehonderdduizend euro op te hoesten. Dat is de kostprijs van een 'gewoon' Mug-team, op de weg."





"Het is in onze landelijke provincie niet altijd mogelijk om in vijftien minuten een MUG-wagen ter plaatse te krijgen", zegt Nathalie Muylle, federaal parlementslid en schepen in Roeselare.





"De MUG-heli rukt nu zevenhonderd keer per jaar uit, iets meer dan twee keer per dag. Per jaar betekent de MUG-heli voor dertig mensen het verschil tussen leven en dood. Zelfs één mensenleven zou de investering al de moeite waard maken", besluit De fauw. (JME)