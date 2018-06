CD&V'ers beantwoorden vragen op 'tv Brugge' 04 juni 2018

De Brugse schepen Franky Demon en Nico Blontrock (CD&V) hebben 'tv Brugge' opgericht. "Bruggelingen mogen ons vragen stellen van cultuur over sport tot slechte wegen", zeggen ze. "We hebben een Facebookpagina in het leven geroepen waarop we een antwoord zullen geven op die vragen. Tv Brugge is bereikbaar via frankyennico@hotmail.com. Het eerste kennismakingsfilmpje is te zien op de Facebookpagina Joen Brugge Joen Gedacht. (MMB)