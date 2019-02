Catchgala Eurostars met Bernard Vandamme in Tempelhof BHT

25 februari 2019

18u32 0 Brugge Op zaterdag 9 maart komen de ‘Eurostars of wrestling’ voor het zevende opeenvolgende jaar naar zaal Tempelhof in Brugge.

Supersterren uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Libanon en Griekenland maken de oversteek. Ook Bruggeling en ‘s lands bekendste worstelaar Bernard Vandamme tekent weer present. Na zijn succesvolle tour in Pakistan in december, tekende Vandamme opnieuw voor een volgende tour in Pakistan in de lente. “Maar nergens is het zo goed als in Brugge”, laat hij weten. Ook bij de dames is er een competitie.

Ook de dames ontbreken dit jaar niet, en als main event hebben we een Europees kampioenschap.

Tickets en info: www.eurostars-wrestling.com.