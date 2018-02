Catcher Bernard Vandamme (45) maakt Tempelhof opnieuw onveilig 16 februari 2018

02u34 0 Brugge De beste Europese worstelaars komen op zaterdag 3 maart al voor het zesde opeenvolgende jaar naar het Tempelhof in Brugge. Bernard Vandamme (45), nog steeds de enige professionele catcher in België, weet maar niet van ophouden en stapt nog maar eens voor eigen publiek in de ring.

"2017 was een kalm jaar, maar toch deed ik in vijf landen mee aan kampen", zegt hij. "Voor het eerst in mijn 25-jarige carrière tourde ik door Pakistan in stadions van 8.000 mensen. Maar hoe mooi Dallas, Tokio, Madrid of Islamabad ook mogen zijn, het is steeds een plezier om terug voor mijn eigen publiek te kampen."





Europees titelduel

'Main event' van de avond wordt het Europees kampioenschap. De Nederlander Kenzo Richards verdedigt zijn titel tegen de Portugees Tyson Dossantos. Er vindt ook een damesmatch plaats tussen de Russische Katrin en de Franse vedette Camille. Verder staat met de Finse Jessica Love ook Europa's enige transseksuele catcher op de affiche. Tickets kosten 12 euro. Info op www.eurostars-wrestling.be. (SDVO)