Carrièreswitch: Ellen (36) trekt met Artizanneke naar markten 03 februari 2018

03u07 0 Brugge Na jaren in een administratieve job en zes jaar als koerier bij pakjesbedrijf DHL gooit Ellen Deparck (36) het over een andere boeg. Vanaf zondag staat ze met Artizanneke, vol artisanale producten, op markten in de regio.

Ellen volgt het voorbeeld van een pak andere mensen die steeds vaker voor een carrière als marktkramer kiezen. "Ik was al lang gefascineerd door makers van artisanale producten", vertelt de Oedelemse. "Hun passie werkt besmettelijk. De keuze om markten af te schuimen, is bewust. Zo ben ik niet afhankelijk van één locatie en kom ik in contact met heel veel mogelijke klanten. Met goede producten kan je sowieso een klantenbestand opbouwen." In Artizanneke verkoopt Ellen ambachtelijke lekkernijen zoals koekjes, snoep, koffie, thee, likeuren en confituren, maar ook handgemaakte spullen zoals knuffels, wenskaartjes, kaarsjes en keramiek. "De producten passen perfect in een cadeaumand", knipoogt ze. Op zondag start het avontuur van Ellen op de Veemarkt in Sint-Michiels. Verder zie je haar voortaan ook op de markten van Maldegem (maandag), Roeselare (dinsdag), Torhout (woensdag) en Eeklo (donderdag). Op vrijdag en zaterdag zal je Ellen tijdens de zomer terugvinden op avondmarkten. (CDR/BHT)