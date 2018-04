Carrefour niet vies van Blauw-Zwart SUPERMARKT OPENT FANSHOP CLUB BRUGGE IN FILIAAL BART HUYSENTRUYT

04 april 2018

02u32 0 Brugge Voor het eerst opent een Belgische voetbalclub een fanshop in een supermarkt. Club Brugge werkt daarvoor samen met de Hypermarkt Carrefour in het B-Park, recht tegenover de aangeduide locatie voor hun nieuwe stadion.

De timing voor de opening van de eerste officiële Clubshop in een supermarkt is natuurlijk niet toevallig gekozen. De play-offs, de titelstrijd in onze competitie, zijn immers afgelopen weekend van start gegaan. En met succes voor Club, want Blauw-Zwart vergrootte zijn voorsprong als leider op AA Gent en Anderlecht al meteen tot negen punten. Een nieuwe landstitel lijkt in de maak en dus scoort ook de fanshop al meteen met goede verkoopcijfers. "Het is de eerste keer dat we met een voetbalploeg in zee gaan", zegt Baptiste van Outryve, Bruggeling en woordvoerder van Carrefour.





Rode Duivels

"In het verleden hebben we ook al shirts en gadgets van de Rode Duivels verkocht, naar aanleiding van een EK of WK. Nu doen we dat met Club Brugge. Dat is niet toevallig. Club heeft wellicht de grootste fanbase in ons land en telt supporters van over heel Vlaanderen. De shop-in-de-shop (de fanshop bevindt zich tegenover de zelfkassa's, red.) is uniek. Als het in Brugge een succes wordt, kunnen we die formule in de toekomst nog verder ontplooien in andere supermarkten van Carrefour in het land." Grootste voordeel en verschil met de fanshop bij het Jan Breydelstadion? "We zijn élke dag open van 8.30 tot minstens 20 uur. Fans kunnen dus op elk uur van de dag spullen komen kopen of passen."





Het assortiment bestaat uit 158 artikelen: zo vinden de klanten er onder andere het unieke play off-shirt terug, net als de volledige Macron-collectie, sjaals, ballen, beertjes en allerlei accessoires. "De play-offs zijn de hoogmis van het Belgische voetbal. Dit betekent dat Club Brugge komende maanden veel in de media zal komen. Het perfecte moment om een extra Clubshop te creëren", bevestigt Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge. "Hypermarkt Carrefour B-Park is een prachtige winkel waar een officiële Clubshop perfect in past. We zijn ervan overtuigd dat dit een succesverhaal kan worden." Om de Clubshop feestelijk in te huldigen, wordt een ontmoeting met de Club-mascotte georganiseerd, op zondag 22 april 2018 van 10 tot 12 uur. Op woensdag 11 april zakken verschillende spelers naar de Hypermarkt Carrefour van Brugge B-Park af voor een signeersessie.