Carrefour blijft wellicht dicht door staking 11 mei 2018

Brugge De Carrefour in Sint-Kruis blijft ook vandaag en morgen wellicht gesloten door een stakingsactie. Het personeel legde woensdagochtend al het werk neer na overleg met de directie.

Er zijn al langer problemen bij Carrefour in Sint-Kruis. De vestiging wordt afgebouwd van een hypermarkt tot een gewone Carrefourwinkel, toegespitst op voeding. Die omschakeling gebeurt mogelijk al vanaf oktober. "Dat gaat ten koste van 16 jobs", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. "Het grote probleem is dat we helemaal van niks weten. Iedereen leeft in onzekerheid." Dinsdag waren er nog onderhandelingen waarin de directie van Carrefour Belgium liet weten dat het personeel onder een ander paritair comité zou vallen en de lonen zouden bevroren worden. Dat betekent dat de werknemers minder zouden verdienen. "We hebben woensdag het personeel ingelicht en dat heeft meteen het werk neergelegd. Zonder snel antwoord van de directie is het de intentie om ook vrijdag en zaterdag de deuren dicht te houden", aldus Johan Lippens, secretaris bij LBC-NVK. Bij Carrefour Belgium zeggen ze verrast te zijn door de staking en wijzen ze erop dat de gesprekken nog lopende zijn. (MMB)