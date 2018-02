Carnavalsactie als afscheid aan Foxtrot 10 februari 2018

Het maritieme museum Seafront start het seizoen met een carnavalsactie in het teken van de Russische duikboot Foxtrot. Eind dit jaar verlaat de duikboot immers zijn vaste stek in Seafront. Na meer dan twintig jaar bewezen diensten moet de onderzeeër weg. Tijdens de krokusvakantie krijgen alle kinderen jonger dan 12 jaar die zich aanmelden als kapitein, zeerover, matroos, schipper, visser of duiker een gratis inkomticket. Later dit jaar volgen nog meer acties. Die kan je volgen via de sociale media Instagram en Facebook onder de naam 'Seafront Zeebrugge' en de hashtag #missiefoxtrot. (BHT)