Cannabiswinkel (tijdelijk) dicht, want vergunningen niet in orde BHT

16 maart 2019

18u07 0 Brugge De cannabiswinkel in het centrum van Brugge is alweer dicht. Het federaal voedselagentschap FAVV besloot de winkel te sluiten omdat de zaakvoerder niet de nodige registraties bleek te hebben.

Veni Vici, zoals de winkel in de Noordzandstraat heet, is na amper een kleine maand dus alweer dicht. De komst van de cannabiswinkel was al omstreden: de opening dicht bij een school kon de stad niet verhinderen. De uitbater beweerde bij de opening met alle attesten in orde te zijn. Drie weken later is dat dus niet helemaal correct. Een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de FOD Volksgezondheid en de lokale politie van Brugge bracht dat woensdag aan het licht. Producten zijn in beslag genomen ter controle. Veni Vici verkoopt cannabisbloemen, balsems, olie en cosmeticaproducten, op basis van cannabidiol, een onderdeel van de cannabisplant. Of de zaak snel weer heropent, is niet geweten.