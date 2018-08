Cannabisdealers hoeven niet naar gevangenis 18 augustus 2018

Twee Brugse cannabisdealers vertrokken met de glimlach en duidelijk opgelucht uit de rechtszaal in Brugge. Ze krijgen elk twee jaar cel, maar volledig met uitstel. De 33-jarige J.V. zou een jaar lang cannabis hebben verdeeld in de stad voor in totaal 5 kilogram. Na een tip bij de politie besloot die hem discreet te volgen. Politiemensen zagen hem aan zijn woning een deal afhandelen en grepen in. Hij werd op 15 maart opgepakt en er volgde een huiszoeking en telefonieonderzoek. Na gesprekken met afnemers kwam ook zijn vriend J.D. in beeld. Hij zou 6 maanden lang in totaal 4 kilogram gedeald hebben. De procureur eiste respectievelijk 16.000 en 13.000 euro terug, maar met 12.000 en 9.000 euro kwamen ze er lichter van af. Het duo was dan ook in zijn nopjes. (JHM)