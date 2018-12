Cannabis smokkelen in gevangenis dan toch geen ‘onweerstaanbare dwang’ Bart Boterman

17 december 2018

16u32 0 Brugge Een 37-jarige man uit Willebroek heeft 6 maanden cel gekregen voor het binnensmokkelen van 19 gram cannabis in de Brugse gevangenis. De man was opgesloten voor het belagen van zijn ex maar mocht begin dit jaar op penitentiair verlof. Op 4 februari moest hij zich opnieuw aanmelden, maar op zijn lichaam was een zakje met cannabis gekleefd en hij werd betrapt.

Op zijn proces had D.V. een opmerkelijke uitleg. “Ik zat op de trein vanuit Antwerpen en werd aangesproken werd door twee ‘potige Afrikanen’. Ze dwongen mij om drugs op mijn lichaam te kleven om zo binnen te smokkelen in de gevangenis. Ik werd al vaker door medegedetineerden onder druk gezet om drugs te smokkelen maar weigerde dat steeds. Die kerels op de trein echter, ze maakten me bang. Ik had geen andere keuze”, aldus D.V. in de rechtszaal. Zijn advocaat maakte handig gebruik van het verhaaltje en vroeg de vrijspraak op basis van ‘onweerstaanbare drang’.

Toevalligheden

Maar de rechter geloofde er niets van. “Het zou immers veronderstellen dat de medegevangenen contact hadden met leveranciers in Antwerpen en die leveranciers perfect wisten waar en wanneer de beklaagde zou aankomen en vertrekken. Bovendien moesten ze de beklaagde kunnen identificeren en toevallig ook plakband bij zich hebben. Het zijn teveel toevalligheden op een rij om dit als waarheid te kunnen aannemen”, klonk de motivering in het vonnis. Met onweerstaanbare drang werd geen rekening gehouden. D.V. kreeg dus 6 maanden cel maar moeten ook een boete van 8.000 euro betalen.