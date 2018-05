Camping op festival? Nee, aan school OUDERS VERBLIJVEN WEEKEND BIJ 'HET ANKER' OM KIND IN TE SCHRIJVEN MATHIAS MARIËN

29 mei 2018

02u45 0 Brugge In tentjes op een voetbalveld: zo hebben ruim twintig ouders van vrijdagavond tot gisterochtend gekampeerd om hun kinderen te kunnen inschrijven in de school Het Anker. Tot een echte strijd kwam het niet. "Er is voor iedereen plaats", glimlacht directeur Koen De Baele.

Wie de voorbije dagen passeerde aan de Beisboekdreef in Sint-Andries, had het ongetwijfeld al opgemerkt. Naast school voor buitengewoon basisonderwijs Het Anker stond een twintigtal tenten op het aanpalende voetbalplein. Een festivalletje was er niet aan de gang, wél stonden meer dan twintig ouders, onder wie enkele koppels, al sinds vrijdagavond op wacht om hun kind in te schrijven. Het Anker is een school voor kinderen met autisme, ASS, gedrags- en emotionele stoornissen. Traditioneel is het voor ouders een 'gevecht' om een plaatsje te bemachtigen in dergelijke scholen. Tijdens de driedaagse kampeerpartij hebben de ouders zich allesbehalve verveeld. Op het terrein werden nieuwe vrienden gemaakt én probeerden de koppels er de sfeer in te houden.





Gezellig

Diego en Corine Van Cauwenberghe maakten er zelfs een familie-uitstap van. Zij kampeerden samen het hun dochter aan Het Anker en waren gisteren de eersten die hun kind konden inschrijven. "Eerlijk? We hebben best een gezellig weekend achter de rug", vertelt Corine. "We zijn hier vrijdagmiddag gearriveerd en waren wel op alles voorzien. Zelfs petanqueballen en een barbecuetoestel hadden we mee. Ons vervelen zat er dus niet in. En ons kind is het hele weekend braaf geweest", glimlacht ze. Dat het al bij al nog wel aangenaam was, wordt ook bevestigd door de andere ouders op de geïmproviseerde camping. De directie van Het Anker had de ouders dan ook beloofd om het hen zo comfortabel mogelijk te maken tijdens hun kampeeravontuur. Die belofte maakte ze meer dan waar. Drie dagen lang was het sanitair blok van de school opengesteld én ouders konden een leslokaal gebruiken om even te verpozen. Dat lokaal werd zondagmiddag uiteindelijk meer een schuilplaats, al bleven de ouders gespaard van de ergste regenval.





Gratis boterkoeken

De grootste verrassing kwam er al enkele uren eerder. Schooldirecteur Koen De Baele toonde zijn groot hart en trakteerde alle kampeerders op boterkoeken als ontbijt. "De plaatsen zijn ieder jaar felbevochten. Ik wou iets terugdoen voor die mensen", zegt de directeur, die gisterochtend al helemaal met goed nieuws kwam. "Er is voor iedereen plaats. Veel is te danken aan onze tweede vestiging die opent in Sint-Kruis. De extra plaatsen waren meer dan welkom", aldus De Baele.