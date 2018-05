Camerabeelden nekken brandstichter MAN (22) VERSTOORT OPENDEURDAG HOTELSCHOOL TER GROENE POORTE MATHIAS MARIËN

28 mei 2018

02u27 1 Brugge Een 22-jarige man heeft zaterdagochtend de opendeurdag van hotelschool Ter Groene Poorte grondig verstoord. De twintiger stichtte vlak voor aanvang brand op vijf verschillende plaatsen in de burelen. De schade bleef door het snelle optreden van de hulpdiensten relatief beperkt. De lessen kunnen vandaag gewoon doorgaan.

Het was een opmerkzame poetsvrouw die zaterdagochtend even voor 8 uur zwarte rook zag opstijgen vanuit de burelen van Ter Groene Poorte langs de Spoorwegstraat. "Ik ging persoonlijk een kijkje nemen en besloot de deuren niet te openen", vertelt directeur Iris Cornette. Een verstandige beslissing, zou even later blijken. De zwarte rook was afkomstig van een zware brand die woedde in het gebouw.





Snel geblust

Eenmaal aangekomen kon de brandweer het vuur relatief eenvoudig blussen. De aanwezigen konden zonder problemen geëvacueerd worden. Al snel bleek het echter niet om een accidentele brand te gaan. De hulpdiensten detecteerden maar liefst vijf verschillende brandhaarden in de burelen. Vlak na de feiten kon de politie een 22-jarige verdachte identificeren. Hij zou geen directe link hebben met de hotelschool.





De timing van de brandstichting kon amper slechter zijn. Op hetzelfde moment begon immers de opendeurdag, met de toepasselijke naam 'het Smaakpaleis'. Het evenement afblazen, was nooit een optie. Na wat improviseren en verhuiswerk kon de opendeurdag gewoon doorgaan in een andere vleugel van de hotelschool. Directeur Iris Cornette kan evenwel nog steeds niet vatten wat de dader bezielde.





Niemand gewond

"De leslokalen en kookruimtes bleven gelukkig gespaard. Al is het belangrijkste dat er niemand gewond raakte", aldus Cornette. Het was uiteindelijk dankzij camerabeelden van de school dat de 22-jarige verdachte zo snel kon geïdentificeerd worden. Vlak voor de brand werd opgemerkt, zag een medewerker van de school de man ronddwalen op het terrein. Hij liet een verwarde indruk en kon ook niet meteen antwoorden op de vraag wat hij daar deed. Op dat moment liep hij ook weg. De politie trof de man aan in de omgeving van de hotelschool. Het parket van Brugge bevestigt de arrestatie. Over zijn motief is evenwel nog weinig bekend.





Smaakpaleis

Bij Ter Groene Poorte benadrukken ze dat de gebouwen in principe steevast zijn afgesloten. "Het was uitzonderlijk dat iemand tijdens het weekend kon binnenwandelen. Door de voorbereidingen voor onze opendeurdag, stonden de deuren open", zegt de directie. Hun evenement 'het Smaakpaleis' verliep uiteindelijk vlekkeloos. De meer dan 300 aanwezigen merkten amper iets van de brandstichting. "Zo herken je de échte hotelscholen: ook in moeilijke situaties, weten we te improviseren en alles op wieltjes te laten verlopen", besluit een medewerker met de glimlach.





De schade in de burelen viel uiteindelijk mee. Al zal de komende weken wel een alternatief moeten gezocht worden.





De dader is vrijgelaten onder voorwaarden, hij kreeg een alcohol- en uitgangsverbod en bleek tijdens de brandstichtingen onder invloed van alcohol.