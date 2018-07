Callcenter zoekt 30 medewerkers 03 juli 2018

02u42 0

Callcenter Mifratel, sinds één jaar ook actief in Brugge, zoekt dertig nieuwe medewerkers. Het callcenter, dat werkt voor verscheidene bedrijven, heeft vestigingen in België, Nederland, Luxemburg, Bulgarije en Marokko. "We zoeken een pak nieuwe 'agenten' voor onze vestiging in Brugge", zegt Mikela Havdi.





"We zijn vorig jaar met 30-tal mensen naar Brugge verhuisd. Nu zijn we gegroeid tot een equipe van 60 medewerkers. De komende maanden willen we daar 90 mensen van maken." Meer informatie kan je verkrijgen op de website www.mifratel.be. (BHT)