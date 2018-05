Café De Kelk bouwt indoor WK-dorp 07 mei 2018

Speciaal voor het WK en om zo goed mogelijk voor de Rode Duivels te kunnen supporteren, tovert café De Kelk in de Brugse Langestraat zijn concertzaal achteraan om tot een heus indoor WK-dorp. "We starten met de wedstrijd tegen Panama. Uiteraard zenden we elke wedstrijd van de Rode Duivels uit, zolang ze mee in de running zitten. Het liefst tot in de finale", zegt zaakvoerder Vincent De Jaegher. "Als we de mensen nog niet helemaal warm kunnen maken voor het indoorevenement, hebben we nog enkele extraatjes om ze te overtuigen. Zo is er airco voorzien en krijgen de mensen bier in glazen tegen democratische prijzen." Verder kan er ook nog een heuse supporterskaart gekocht worden. Die kaart kan je gebruiken tijdens de wedstrijd van die dag. Met die kaart, die twee euro kost, krijg je een pint voor elk doelpunt die jouw ploeg scoort. (MMB)