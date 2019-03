Cactusfestival voegt Trixie Whitley en Cat Power toe aan line-up Bart Huysentruyt

15 maart 2019

10u50 0 Brugge Met Trixie Whitley en Cat Power voegt de organisatie van het Cactusfestival twee sterke vrouwen toe aan de affiche van deze zomer.

De Belgisch-Amerikaanse Trixie Whitley komt op zondag 7 juli naar het Minnewaterpark. Ze stelt dan haar nieuwe plaat ‘Lacuna’ voor. Maar ook haar hit ‘Breathe you in my dreams’ komt ongetwijfeld aan bod. De Amerikaanse Cat Power staat op zaterdag 6 juli op de planken. Zij is de ongekroonde koningin van de lo-fi indie en folkmuziek. De affiche van het Cactusfestival is zo stilaan compleet, met onder andere Oscar and The Wolf, dEUS, Bloc Party, Neneh Cherry en Joe Jackson als headliners. Tickets en info via cactusfestival.be.