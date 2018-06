Buurtparking Sint-Jozef nog dit jaar aangelegd 18 juni 2018

De langverwachte buurtparking in wijk Sint-Jozef in Brugge zou nog dit jaar aangelegd worden. "Zowel de buurt als de handelaars vragen hier al jaren om", zeggen raadsleden Jasper Pillen en Mercedes Van Volcem (Open Vld), die eerder dit jaar nog aandrongen op een snelle realisatie van de parking. "De parkeerdruk is hoog en de komst van extra woningen in de Christine D'haenstraat zal die druk alleen maar verhogen." Er volgt eerst een bewonersvergadering, daarna kan de parking aangelegd worden. (BHT)