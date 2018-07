Buurtbabbelbank tegen eenzaamheid 04 juli 2018

02u37 0 Brugge De Meersenstraat in Assebroek krijgt de primeur: sinds kort staat daar een buurtbabbelbank. Dat is een zitbank waar de buurt gezellig kan komen zitten en een babbeltje slaan. Het is een van de projecten na het congres 'Vierkant tegen eenzaamheid'.

In Brugge stierven vorige zomer vier mensen in totale eenzaamheid en daar wil de stad in de toekomst iets aan doen. "Het is de buurtwerking Stroatmoaten die contact heeft opgenomen met ons meldpunt voor eenzaamheid", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "De leden willen ingeschakeld worden voor bezoekjes, kleine boodschappen en klusjes bij mensen die gemeld hebben dat ze eenzaam zijn. Dat is eigenlijk prachtig om te zien. Deze bewoners nemen zelf het heft in handen om iets te doen tegen de eenzaamheid in hun buurt." Chris Couckuyt is één van die Stroatmoaten. "We kwamen op het idee om per straat een 'stroatmoat' te zoeken, als aanspreekpunt voor mensen in acute nood. Die persoon kan dan eventueel een oplossing helpen zoeken voor die mensen."





De bank werd gemaakt door vereniging WOK. Die OCMW-vereniging biedt duurzame arbeidszorg aan een 120 mensen die uit de boot vallen op de betaalde arbeidsmarkt. Een aantal van hen werkt in de ateliers van WOK. Bruggelingen kunnen ook bij WOK terecht om klussen en tuinwerk te laten doen. (BHT)