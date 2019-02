Buurman deelt in de brokken na brand in yogasalon: “Mijn gastenverblijf blijft noodgedwongen gesloten door rookschade” Mathias Mariën

19 februari 2019

10u10 0 Brugge De zware brand die maandagavond een yoga- en massagesalon vernielde in de Brugse binnenstad, heeft ook heel wat schade veroorzaakt aan het huis van de buren. Eigenaar Karl Bono, die er een gastenverblijf heeft, kwam ‘s avonds thuis en zag hoe zijn woning vol rook hing. “Volgens de brandweer kwam de rook door de muren. Ik moet mijn gastenverblijf tijdelijk sluiten en alles opnieuw schilderen”, zucht Karl.

De Ganzenstraat in het centrum van Brugge werd maandagavond even na 21 uur opgeschrikt door een brand die ontstond aan een elektrische massagetafel in het yoga- en massagesalon. Buurtbewoners hadden een sterke rookgeur geroken en alarmeerden de hulpdiensten. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het pand zware brand- en rookschade opliep. De woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. De bewoners waren niet aanwezig en kwamen pas later thuis. Ze kregen opvang in de buurt. De vrouw zelf zegt in shock te zijn door de brand.

Kort na de interventie kregen de hulpdiensten opnieuw een oproep uit de Ganzenstraat. Deze keer was het de buurman die belde dat er brand was.

Erger vermeden

Karl Bono kwam pas rond 23 uur thuis en vreesde even het ergste toen hij de deur opende. “Ik zag heel wat rook hangen in huis en dacht meteen dat er een zware brand was”, vertelt Karl. Vlak voordien had hij buiten de verbrande massagetafel zien staan, waarna Karl snel besefte dat de rook in zijn woning wellicht het gevolg was van een brand bij de buren. “De brandweer zei me aan de telefoon om meteen naar buiten te gaan. Enkele minuten later stonden ze hier al", zegt Karl. Uiteindelijk bleek er van een brand in zijn huis geen sprake. De rook van het yogasalon was door de muren gegaan en verspreidde zich bij de buren. “Natuurlijk sloeg ik even in paniek, zoiets verwacht je niet bij thuiskomst. Gelukkig hebben de hulpdiensten erger vermeden.”

Thuis slapen was voor Karl evenwel geen optie. De sterke brandgeur maakte dat onmogelijk. “Ik zette alle ramen open om te verluchten. De geur is nog steeds niet weg, maar ik hoop wel om snel terug thuis te kunnen slapen. Het liefst vanavond (dinsdagavond, red.) al”, aldus Karl. Ook de bewoners van het zwaarst getroffen pand moesten logischerwijs elders onderdak zoeken. Zij konden terecht in de buurt, maar moeten noodgedwongen voor langere tijd op zoek naar een oplossing. De zaakvoerders van het yoga- en massagesalon namen pas een jaar geleden hun intrek in het huis, maar bij de buren weet niemand echt wat er binnen gebeurt.

Airbnb

Voor buurman Karl betekent de brand dubbel slecht nieuws. Niet alleen moest hij verplicht bij familie slapen, door de rookschade moeten ook alle gordijnen vervangen worden én moet het volledige pand opnieuw geschilderd worden. “Ook ons gastenverblijf via Airbnb kunnen we momenteel onmogelijk verhuren. Het is een fikse tegenslag”, zegt Karl Bono. Hij zette dinsdagochtend meteen zijn poetsvrouw aan het werk en zal zijn brandverzekering moeten aanspreken om de overige reinigingskosten te dekken. Bij de brand raakte uiteindelijk niemand gewond.