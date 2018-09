Busbedrijf en stad clashen over cruisetoeristen RECHTER GEEFT CRUISE EXPRESS GELIJK: BURGEMEESTER NIET ONDER DE INDRUK MATHIAS MARIËN

07 september 2018

02u30 0 Brugge Er is een 'busoorlog' op til aan het nieuwe cruisegebouw van Zeebrugge. Nadat de stad met betonblokken en verkeersborden de bussen van Cruise Express de toegang tot de parkeerstroken en Rederskaai ontzegde, diende het bedrijf klacht in. De rechtbank heeft nu beslist dat de acties moeten worden teruggedraaid. Maar burgemeester Renaat Landuyt wil het hier niet bij laten en plant een tegenzet.

De bussen van Cruise Express zijn sinds geruime tijd een vertrouwd beeld in Zeebrugge. Het bedrijf verzorgt al drie jaar daguitstappen naar Brugge aan bezoekers van de jachthavens en cruisetoeristen. Maar sinds kort is dat onmogelijk. Aan het nieuwe cruisegebouw in Zeebrugge werden betonblokken geplaatst aan de toegang van de parkeerstrook waar de bussen van Cruise Express normaal bezoekers en cruisetoeristen oppikken. Aan de Rederskaai werd dan weer een verkeersbord geplaatst die aanwijst dat enkel bussen met een vergunning mogen passeren.





Dwangsom tot 5.000 euro

"Er werd ons vooraf niets meegedeeld. Het gebruik van de parkeerstrook is ons toegestaan door Agentschap Wegen en Verkeer. Voor het transport vanaf de Rederskaai beschikken we dan weer over een vergunning van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)", zegt zaakvoerder Maxime Claus.





Het bedrijf stapte naar de rechtbank in de hoop opnieuw te kunnen werken zoals vroeger. Mét succes. De rechter besliste in kort geding dat de betonblokken en het verkeersbord moeten verdwijnen. Gebeurt dat niet, kunnen er per dag dwangsommen tot 5.000 euro opgelegd worden.





"Machtsmisbruik"

Volgens Maxime Claus worden zijn chauffeurs door de politie geverbaliseerd en maakt de burgemeester misbruik van zijn macht. Hij heeft het over 'onverantwoorde hand- en spandiensten aan de concurrentie' - in dit geval dus aan De Buck Travel. Een uitspraak die burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) met klem ontkent. "Er is in samenspraak met alle actoren en het Vlaams Gewest een aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Cruise Express haalde de concessie niet binnen. Maar geloof me: alles is volgens de regels verlopen", aldus Landuyt. "Waarom we die beslissing hebben genomen om maar met één bedrijf te werken? Simpel, om de orde in en rond het cruisegebouw te handhaven. De betonblokken werden daarna geplaatst om de concessie aan te duiden." Blijft de vraag hoe het nu verder moet. Volgens Landuyt verandert de beslissing van de rechtbank niks aan de concessie. "Met onze documenten en argumenten zullen we nu zelf naar de rechtbank stappen. Alle contracten en vergunningen zijn in orde. Tot er een nieuwe uitspraak is, zullen we uiteraard naar de rechtbank luisteren", zegt Landuyt. Gisterenmiddag werd de daad meteen bij het woord gevoegd. Stadsarbeiders kwamen de blokken en het verkeersbord noodgedwongen weghalen. De Buck Travel was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.