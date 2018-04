Bus met toeristen zinkt weg in voetpad 25 april 2018

Langs de Hoefijzerlaan in Brugge is gisterenochtend een zinkgat ontstaan in het voetpad. Een Franse autocar wou er halt houden om gasten af te zetten aan hun hotel, toen het voetpad het begaf onder het gewicht. Het bizarre incident gebeurde even na 11 uur. De autocar zat met het achterwiel diep vast in het zinkgat en had alle moeite van de wereld om eruit te geraken. Dat lukte uiteindelijk wel zonder hulp. Iedereen kwam er met de schrik van af, maar er is behoorlijk wat schade. Eenmaal de bus weg was, bleek hoe groot het zinkgat was: zo'n vierkante meter groot en ruim 1,30 meter diep. De Brugse politie kwam een kijkje nemen en schermde het zinkgat af voor voetgangers en fietsers met kegels. Omdat het vlak voor een bushalte ligt, veroorzaakte dat een extra gevaarlijke situatie. De schade aan het voetpad zal zo snel als mogelijk hersteld worden. (MMB)