Buromac en Tadaaz verzamelen 1 miljoen voor Artsen Zonder Grenzen Bart Huysentruyt

12 december 2018

De Brugse bedrijven Buromac en Tadaaz, de grafische uitgeverij en webshop voor Happy Moments, hebben met hun kaartenactie de kaap van de één miljoen euro gerond. Ze verkopen al jaren kerstkaarten en bureaukalenders ten voordele van Artsen Zonder Grenzen (AZG). Op de webshop Tadaaz.be kan elke klant kiezen om Artsen Zonder Grenzen te steunen. Per verkochte kerstkaart wordt 10 eurocent overgemaakt. De Buromac-kerstkaarten en kalenders voor bedrijven zijn te koop via de website Azgkaarten.be en bij drukkerijen. Per verkochte kerstkaart of kalender wordt 20 eurocent aan AZG geschonken.