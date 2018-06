Burgemeester: "Stop met filmen en bel de politie" 14 juni 2018

02u45 0 Brugge Vlaams Belang Brugge lanceert een nieuwe campagne nadat jongeren aan het station van Brugge opnieuw op de vuist gingen met elkaar. "We willen vooral meer blauw op straat en specifiek aan het station. Ook extra camera's zijn meer dan welkom", zegt lijsttrekker Stefaan Sintobin. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) laat weten dat er nú al extra waakzaamheid is in de stationsbuurt. "Ik vraag ook om te stoppen met filmen en in de plaats de politie te verwittigen."

Begin deze week doken nieuwe beelden op van vechtende jongeren aan het station van Brugge. De vechtpartij dateert van een tiental dagen geleden en werd opnieuw gretig gefilmd door omstanders. "Het is niet de eerste keer dat de stationsbuurt van Brugge wordt geteisterd door gewelddadige bendes. Vooral de Zehbi's liggen bij iedereen nog vers in het geheugen", aldus Stefaan Sintobin van Vlaams Belang.





Meer agenten

"We willen dat het nu definitief stopt en de stad concrete maatregelen treft." Daarbij doelt de partij dus op een verhoogde politieaanwezigheid. "Meer agenten zorgen niet alleen voor een veiliger gevoel, ze zijn ook het aanspreekpunt voor de mensen indien ze problemen zien", gaat Sintobin verder. Tijdens de volgende gemeenteraad zal raadslid Yves Buysse interpelleren over het gevoerde veiligheidsbeleid in Brugge.





Duidelijke boodschap

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) reageert duidelijk: de politiewaakzaamheid in de stationsbuurt is al lange tijd verscherpt en dat zal ook nog een tijdje zo blijven. "Ook camera's zijn nu al voorzien. Het stationsplein is quasi volledig gecoverd. Het aantal vechtpartijen is de laatste tijd ook flink verminderd", aldus Landuyt.





De burgemeester heeft ook nog een duidelijke boodschap voor eventuele getuigen van zo'n vechtpartij. "Stop met filmen en bel meteen de politie. Dat kan een wezenlijk verschil maken. Hoe sneller de politie op de hoogte is, hoe sneller er kan ingegrepen worden", besluit de burgemeester. (MMB)