Burenruzie escaleert: man slaat vrouw die hem met hamertje wakker houdt JHM

19 maart 2019

14u00 0 Brugge Een 42-jarige Bruggeling riskeert een straf omdat hij na een geëscaleerde burenruzie zijn onderbuurvrouw tegen de muur zou geslagen hebben. Zowel beklaagde A.S. als slachtoffer B.V. beschuldigen er elkaar van de oorzaak van het lawaai in hun appartement te zijn.

De feiten dateren van 18 juli 2017 om 8 uur ’s morgens. Volgens de procureur zorgde A.S. er regelmatig voor nachtlawaai en te luide muziek en maakte zijn buurvrouw hem daar attent op. Daarop sloegen zijn stoppen echter door, trok hij naar beneden en stampte de deur in. Hij ging naar de slaapkamer van de vrouw, die er halfnaakt lag te slapen, en gooide haar tegen de muur. Anderhalf jaar na de feiten beweert B.V. daar nog steeds een groot psychologisch trauma aan over te hebben gehouden en kan ze nog steeds niet opnieuw gaan werken. Haar advocaat vraagt om haar te laten onderzoeken door een deskundige en vordert een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro. Ze verhuisde ook na de feiten. De advocaat van beklaagde A.S. hangt echter een ander verhaal op. “Het was net zij die voor overlast in het gebouw zorgde. De dag voordien was mijn cliënt met zijn vriendin en haar dochtertje naar de Efteling geweest. Ze kropen vermoeid in bed. Maar die vrouw vond er niets beter op dan met een rubber hamertje tegen het plafond te slaan en hen zo te wekken. Het was het meisje die vlak boven de woonkamer van de onderbuurvrouw sliep en verschrikt wakker werd. Daarop is hij inderdaad verhaal gaan halen maar bij de slag tegen de deur vloog die meteen open. Hij heeft A.S. zelf betrapt toen ze op de stoel stond en met het hamertje tegen het plafond sloeg. Hij nam die hamer af en ging meteen weer weg. Al de rest is erbij gefantaseerd.” Vonnis op 16 april.