Bulgaars duo stopte metalen plaatjes in bankterminals JHM

12 maart 2019

14u00 0 Brugge Twee Bulgaarse dertigers riskeren elk 30 maanden cel voor zogenaamde feiten van skimming. Ze plaatsten metalen plaatjes in een bankterminal in Brugge en Antwerpen om zo geld te kunnen stelen.

De twee sloegen toe op 18 augustus vorig jaar in Brugge en de dag nadien in Antwerpen. Telkens plaatsten ze metalen plaatjes en een magneet in een bankterminal om zo ofwel geld te kunnen achterhouden van klanten die geld afhaalden, of in de hoop dat ze de bankkaart konden buitmaken. In Brugge bleef het bij een poging, in Antwerpen slaagden ze er drie keren in en konden ze 760 euro buitmaken. “De twee kwamen zelfs speciaal vanuit Bulgarije naar hier om dit uit te proberen”, sprak de procureur. “Ze hadden in hun thuisland de nodige knowhow verzameld en met een reistas met spullen naar hier getrokken. Op hun GSM’s werden zelfs de nodige instructies gevonden.” De twee erkenden schuld maar hopen op een mildere straf zodat ze snel kunnen vrijkomen en terugkeren naar Bulgarije. Vonnis op 9 april.