Brugse zussen lichtgewond na ongeval

Twee zussen van 22 en 20 jaar oud uit Brugge zijn woensdagavond lichtgewond geraakt op de E34 in Kaprijke in de richting van Antwerpen. De 22-jarige bestuurster verloor de controle over het stuur van haar Renault Mégane, waardoor die tegen de vangrail tot stilstand kwam. Samen met haar 20-jarige vriend uit Evergem, die ook in de wagen zat, moesten de bestuurster en haar zus naar het AZ Alma in Eeklo voor verzorging. Kort erna ging op exact dezelfde plaats nog een tweede voertuig van de baan. De watergladheid en de ijzelvorming lagen aan de basis van beide ongevallen. (JEW)